Skaterhockey: Crash Eagles Kaarst feiern vierten Sieg in Folge

Crash Eagles Kaarst feiern vierten Sieg in Folge

Torjäger Thimo Dietrich war am 11:5-Sieg der Crash Eagles Kaarst über die Duisburg Ducks mit zwei Treffern beteiligt. Foto: Eagles

Kaarst Der Deutsche Meister bezwingt die Duisburg Ducks mit 11:5.

Vor dem Gastspiel seiner Truppe beim Deutschen Meister Crash Eagles Kaarst hatte der als Coach beim Skaterhockey-Bundesligisten Duisburg Ducks tätige Gordon Kindler noch getönt: „Wir haben so trainiert, dass wir dieses Spiel gewinnen.“ Doch zu merken war davon während der 60 Minuten in der Stadtparkhalle wenig. Durch den ungefährdeten 11:5-Erfolg (3:1, 6:1, 2:3) setzten sich die Adler gemeinsam mit den nach vier Spielen ebenfalls noch ungeschlagen Skating Bears Krefeld und Rockets Essen (alle makellose zwölf Punkte) an der Tabellenspitze fest.