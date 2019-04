Skaterhockey : Crash Eagles gelingt eine meisterliche Aufholjagd

Kaarst Nach 0:4-Rückstand schlägt Kaarst die Highlander Lüdenscheid noch mit 11:9.

Mit wegen der schmerzlichen Ausfälle von Tim Dohmen, Moritz Otten (beide krank) und Christian von Berg (beruflich in Hamburg im Einsatz) neu sortierten Reihen taten sich die Hausherren zunächst ungeheuer schwer. In die Unsicherheit stachen die Highlander wie ein Schwert, lagen in der achten Minuten durch Treffer von Lucas Kleinschmidt, André Bruch und Jiri Svejda (2) mit 4:0 vorne. Ein Zwischenstand, der den Champion freilich nur mäßig beeindruckte. Noch vor der ersten Drittelpause verkürzten Lennart Otten und Nils Lingscheidt auf 2:4. Es nützte den Gästen auch nichts, dass sie mit Matti Stein sofort zurückschlugen, denn mit den Kaarster war nun nicht mehr zu spaßen: Nach Wiederbeginn stellte Thimo Dietrich mit zwei Toren den 4:5-Anschluss her. Die Highlander wehrten sich verzweifelt, André Bruch erhöhte auf 6:4 und traf nach den Treffern von Johannes Matzken und André Ehlert zum zwischenzeitlichen Ausgleich auch zum 7:6 für Lüdenscheid. Wiederum André Ehlert glich zum 7:7 aus.