Reitsport : Eine lebenslange Passion für das Pferd

Holzbüttgen Ein Leben ohne Pferde – für die Familie Pannenbecker absolut unvorstellbar. Seit 25 Jahren führen sie ihren Reitstall in Holzbüttgen.

Während sich Maria Pannenbecker als studierte Wirtschaftspädagogin und Pferdewirtin hauptsächlich um die Verwaltung kümmert und Ansprechpartnerin für die Kunden ist, packt ihr Mann Johannes draußen an. Als Pferdewirt und Landwirtschaftsmeister kennt Johannes Pannenbecker alle Kniffe, um den Betrieb optimal zu führen und beste Bedingungen für Pferdehaltung und -sport zu ermöglichen. Und die nächste Generation steht nicht nur in den Startlöchern, sondern ist ebenfalls im Betrieb integriert. Sohn Jan, gerade mal 17 Jahre alt, ist ambitioniert im Springsport unterwegs. Genau wie sein Vater, der bis zur Klasse S auf Turnieren platziert ist.

„Außerdem habe ich letztes Jahr meine erste Zuchtstute gekauft – das erste Fohlen kommt dieses Frühjahr“, sagt der Junior aufgeräumt. Er will das Lebenswerk seiner Eltern fortführen und den Pannenbeckerhof übernehmen. Dafür macht er schon Pläne. Nach dem Abitur diesen Sommer plant er in Osnabrück Landwirtschaft mit Schwerpunkt Pferdemanagent zu studieren. Vorher wird er ein Praktikum bei Gilbert Böckmann in Lastrup absolvieren, einem der größten Zucht- und Sportbetriebe Deutschlands. Als Kind stand bei Jan allerdings ein anderer Sport hoch im Kurs: Fußball. Das hat er mit Derbysieger Gilbert Tillmann gemeinsam. Der wollte auch erst Fußballer werden, bevor er im Springsattel Erfolge sammelte. Inzwischen ist Jan bis Klasse M erfolgreich im Parcours und wenn auf dem Pannenbeckerhof Turnier stattfinden, ist er für die Organisation und Umsetzung hauptverantwortlich. Tochter Eva sitzt ebenfalls fest im Sattel und hilft immer mit. Sie übernahm mit Mr. X das einstige Erfolgspferd ihres Vaters und galoppiert inzwischen mit ihm im Parcours ebenfalls von Erfolg zu Erfolg. „Bei der Organisation unserer regelmäßigen Turniere sind wir ein optimales Team“, freut sich Maria Pannenbecker. „Wir verteilen die Aufgaben in der Familie und das läuft prima.“ Keine Selbstverständlichkeit, wie alle wissen.