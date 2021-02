DEL-Klub verpflichtet slowakischen Nationalspieler : DEG reagiert auf Ausfälle in der Defensive

Düsseldorf Die Düsseldorfer EG hat den slowakischen Nationalspieler Jan Brejcak verpflichtet. Damit reagierte die DEG auf den Ausfall der beiden Verteidiger Marc Zanetti und Johannes Johannesen.

Brejcak trifft in den kommenden Tagen in Düsseldorf ein, wird wegen Quarantäne aber erst kommende Woche zur Mannschaft stoßen. Der 31-Jährige spielte im Laufe seiner Karriere auch schon in der russischen KHL, in der Schweiz, Schweden und Finnland.