Fußball : Erstmals in der Vereinsgeschichte geht es in die Bezirksliga

Erstmals in der Vereinsgeschichte geht es in die Bezirksliga

Die DJK Novesia Neuss hat es erstmalig in ihrer Vereinsgeschichte geschafft, in die Bezirksliga aufzusteigen. Foto: DJK Novesia Foto: DJK

Neuss Daniel Bittencourt wechselte vom Spielfeld auf die Trainerbank und führte die Neusser an die Tabellenspitze, wo sie auch beim Saisonabbruch standen.

Als Spieler blieb ihm der Aufstieg verwehrt, als Trainer hat Gabriel Bittencourt den Aufstieg mit der DJK Novesia endlich geschafft. Als Spitzenreiter nach dem 19. Spieltag steigen die Neusser zum ersten Mal in der über 100-jährigen Vereinsgeschichte in die Bezirksliga auf.

Die vergangenen Jahre zählte Novesia immer zu den Aufstiegskandidaten, doch irgendeine Mannschaft war immer besser. Ganz schlechte Erinnerungen werden die Neusser wohl noch an das Jahr 2016 haben. Vor dem letzten Spieltag stand Novesia auf einem Aufstiegsplatz, ein Sieg gegen Hackenbroich hätte gereicht, doch den Jungs von der Jahnstraße versagten die Nerven. Die DJK vergab gleich zwei Elfmeter und verlor am Ende 1:2. Delhoven stieg auf. Doch das ist jetzt alles vergessen. Die Neusser haben es geschafft.

Vor der Saison gab es bei der Novesia einige entscheidende Veränderungen. Während Gabriel Bittencourt verletzungsbedingt vom Spieler zum Trainer wurde, kehrten die Franciamore-Brüder zurück auf den Platz – mit Erfolg. Bittencourt führte das Team an die Spitze der Kreisliga A. Mit einem überragenden Lauf von neun Spielen ohne Niederlage und mit acht Siegen übernahm Novesia die Tabellenführung. Mit 41 Punkten aus 19 Spielen und einem Torverhältnis von 53:35 ging die DJK in die Corona-Zwangspause.

Als vom Fußballverband Niederrhein die Entscheidung über Saisonabbruch und -wertung per Videokonferenz verkündet wurde, saß die Truppe gespannt vor dem Monitor. Dann war klar: Novesia steigt gemeinsam mit dem BV Wevelinghoven in die Bezirksliga auf. „Die Zeit ohne Fußball war hart, aber wir sind uns bewusst, dass es die einzig richtige Entscheidung war“, bewertet Trainer Gabriel Bittencourt und sagt: „Natürlich hätten wir den Aufstieg viel lieber sportlich und nach 30. Spieltagen geschafft, dennoch haben wir es uns verdient.“

Nächste Saison geht es also in der Bezirksliga weiter. Der komplette Kader bleibt Bittencourt erhalten. Und auch drei Neuzugänge kann der Klub bekannt geben: Junior Jose Leal Miudo kommt vom SC Kapellen, Kai Schröter wechselt von Landesligist Odenkirchen an die Jahnstraße und auch Fabrizio Antonaci (SV Rosellen) ist neu dabei. „Jetzt haben wir neue Ziele und hoffen, dass die Pandemie schnell vorübergeht und alle gesund bleiben“, so Bittencourt.