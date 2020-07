Handball : Künftig zählt der direkte Vergleich

Dormagen Handball-Bundesliga hält an Saisonstart Anfang Oktober fest und beschließt eine Regeländerung.

Von Volker Koch

Den Charakter des Handballspiels wird sie nicht ändern, jedenfalls nicht in dem Maße, wie die aktuell bei vielen Trainern heftig in der Kritik stehende Einführung des siebten Feldspielers vor vier Jahren. Vielmehr soll die Regeländerung, die die 39 Vereine der Ersten und Zweiten Liga auf der Mitgliederversammlung der Handball-Bundesliga (HBL) beschlossen, die Top-Klubs und deren Nationalspieler entlasten.

„Das wurde auf ausdrücklichen Wunsch von Bundestrainer Alfred Gislason beschlossen,“ sagt HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann über die Entscheidung, dass künftig auch in den höchsten beiden Spielklassen bei Punktgleichheit zweier Klubs nicht das Torverhältnis, sondern der direkte Vergleich für die Platzierung in der Abschlusstabelle ausschlaggebend ist. Eine Regelung, die im Übrigen in allen Spielklassen ab der Dritten Liga, für die nicht die HBL, sondern der Deutsche Handball-Bund 8DHB) zuständig ist, schon länger angewendet wird. Mit der Änderung soll den Spitzenvereinen der Druck genommen werden, in jedem Spiel mit dem stärksten Aufgebot bis zum Schluss auf Torejagd zu gehen.

Auf der zweitägigen Mitgliederversammlung in Köln bekräftigte die HBL noch einmal den Plan, am ersten Oktoberwochenende mit der Saison 2020/21 zu starten. „Wir haben die Klubs eingeschworen, was alles noch zu tun ist. Derzeit spricht nichts dagegen, dass wir am 1. Oktober loslegen können,“ sagt Bohmann. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass in den aktuellen Corona-Schutzverordnungen das Verbot von Großveranstaltungen von Ende August bis Ende Oktober verlängert wurde.