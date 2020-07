Sport allgemein : Wo die Sportabzeichen-Muffel wohnen

Rhein-Kreis Der Rhein-Kreis landet im Sportabzeichen-Wettbewerb des Landes stets weit hinten. Werner Moritz ärgert das.

Nachholbedarf gäbe es in dieser Hinsicht genug, zumindest, was das Deutsche Sportabzeichen anbelangt. In unschöner Regelmäßigkeit landet der Rhein-Kreis respektive der Kreissportbund im landesweiten Ranking dort, wo Sportler eigentlich nur ungerne landen: unter „ferner liefen“. Im vergangenen Jahr reichte es gerade mal zu Platz 21 unter 27 Kreissportbünden, die in die Wertung kamen. Verantwortlich dafür war die Zahl von 5370 Sportabzeichen, die 2019 im Rhein-Kreis verliehen wurden. Das macht in Relation zur Einwohnerzahl (451.007 am 31. Dezember 2018) eine Quote von mickrigen 1,19 Prozent. Spitzenreiter in der Statistik sind die Kreise Coesfeld (3,73 Prozent), Gütersloh (3,19 Prozent) und Borken (3,10 Prozent), die es auf eine Quote jenseits der drei Prozent bringen – was bei den separat gewerteten Stadtsportbünden allein Krefeld mit 3,32 Prozent gelang. In absoluten Zahlen liest sich das so: In den Kreisen Gütersloh (11.623) und Borken (11.485) haben mehr als doppelt so viele Menschen das Sportabzeichen erworben als im Rhein-Kreis. Und in Krefeld, das genau halb so viele Einwohner hat, machten fast 2000 Menschen mehr beim Sportabzeichen mit als im Rhein-Kreis.