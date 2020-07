Handball : TV Korschenbroich startet Vorbereitung

Korschenbroich Handball-Regionalligist TV Korschenbroich startet Saisonvorbereitung

Handball-Regionalligist TV Korschenbroich ist am Montag in das Vorbereitungstraining für die neue Saison eingestiegen, die am 30. August mit dem Gastspiel bei TuSEM Essen II starten soll. Zunächst stehen drei Wochen Verbesserung der allgemeinen Fitness und der Abwehrarbeit im Vordergrund des Programms von Trainer Dirk Wolf. Nach einer aktiven Pause bis 3. August soll dann der Feinschliff erfolgen. Zum Programm gehören auch sechs Testspiele und zwei Turniere, ob und unter welchen Bedingungen sie tatsächlich ausgetragen werden können, ist von der Aktualisierung der jeweiligen Corona-Schutzverordnungen abhängig. Die ersten beiden Testspiele gegen den Birkesdorfer TV (18. Juli) und die Limburg Lions aus Belgien (25. Juli) finden in jedem Fall unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Als weitere Spiele sind vorgesehen: gegen TSV Bayer Dormagen II (13. August), beim Longericher SC (am 15. August), gegen die Bergischen Panther (am 16. August), gegen Borussia Mönchengladbach (am 20. August) und gegen den Leichlinger TV (am 22. August). „Wir haben eine sehr intensive Vorbereitung mit einem anspruchsvollen Testspielprogramm vor und. Dabei haben wir im Vergleich zum Vorjahr darauf geachtet, insbesondere in der zweiten Vorbereitungsphase auch gegen höherklassige Teams zu spielen,“ sagt der Sportliche Leiter Klaus Weyerbrock.