Vier verschiedene Klassen : Brian Drubels Aufstieg ist rekordverdächtig

Konnte vier Mal den Aufstieg in eine höhere Liga feiern: Brian Drubel (rechts). Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Krefeld Ein Aufstieg ist immer etwas, was ein Spieler nicht so schnell vergisst. Manch einer feierte sogar zwei- oder dreimal einen Aufstieg. Doch jedes Mal aus einer unteren Liga eine höher aufzusteigen, das ist etwas ganz Besonderes.

Von Werner Fuck

Zu den Rekordaufsteigern im bezahlten Fußball gehören Dominik Kaiser (jetzt Hannover 96), der mit RB Leipzig ebenso dreimal in eine höhere Klasse aufstieg wie Andreas „Lumpi“ Lambertz von Fortuna Düsseldorf. In den Schatten gestellt werden sie aber von Brian Drubel von der DJK Teutonia St. Tönis, der sich mittlerweile durch vier Klassen gekämpft hat und jubeln konnte. Und selbst das ist nicht ganz korrekt, denn mit den Grün-Gelben stieg er zweimal in die Landesliga auf, so dass er bereits fünfmal in den Genuss des Höhergehens kam. Kenner der Szene werden fragen: Drubel? Ja Drubel, denn der Vater einer Tochter ist seit 2017 verheiratet und da wurde dann aus Günther, wie ihn alle kannten, Drubel.

Das Kraftpaket und Mentalitätsmonster, das figürlich eher an einen Zehnkämpfer erinnert, stammt aus dem Nachwuchs des SV Oppum. Preussen Krefeld war dann seine nächste Station. Sein großer Förderer war der sehr früh verstorbene Trainer Michael Hackfurt, in Krefeld überall nur der Mann mit der Mütze genannt. Spielsport Krefeld, Teutonia, zwei Jahre bei Oberligist TSV Meerbusch und wieder Teutonia, wo er nun seit 2016 wieder kickt, folgten als sportliche Herausforderungen. Drubel fühlt sich am Wohlsten auf der linken Seite hinter der Spitze, wobei er aber auch in der Viererkette hinten links gut aufgehoben ist. Seine Schnelligkeit und Dynamik, gepaart mit Vollstreckerqualitäten, machen ihn zu einem unverzichtbaren Spieler beim neuen Oberligisten.