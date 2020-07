Fußball : Hemmerden bestreitet das erste Pflichtspiel

Hemmerden Die Fußballerinnen des SV Hemmerden bestreiten am 9. August das erste Pflichtspiel im Fußballverband Niederrhein

Die Fußballerinnen des SV Hemmerden stehen vor einem historischen Moment: Sie sollen am 9. August (Sonntag) das erste Pflichtspiel im Fußballverband Niederrhein nach der Corona-bedingten Spielpause bestreiten. Sie empfangen dann den Regionalligisten SV Budberg zum vierten und letzten Viertelfinalspiel im Niederrheinpokal, das am 11. März wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden war. Dies ergab eine Videokonferenz der Kommission Spielbetrieb des FVN unter Leitung des Vorsitzenden Wolfgang Jades und der Pokalspielleiterin Steffi Weide am Dienstag. Im Erfolgsfall hätte Hemmerden eine Woche später (16. 8.) im Halbfinale Heimrecht gegen die SpVgg Steele, das andere Halbfinale bestreiten zeitgleich Titelverteidiger 1. FC Mönchengladbach und Zweitliga-Aufsteiger Borussia Bocholt. Das Finale ist für den 23. August vorgesehen.