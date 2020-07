Minigolf : Büttgener Mini-Golfer bei ersten Turnieren aktiv

Büttgen Während die Meisterschaftsspiele in allen Minigolf-Ligen aufgrund der Corona-Krise bereits frühzeitig abgesagt wurden, halten sich die Aktiven mit Starts bei ersten kleineren Turnieren fit.

So reisten einige Spieler des HMC Büttgen auf die Sterngolfanlage in Gevelsberg. Und kehrten erfolgreich zurück, denn Martina Wehner gewann die Klasse Seniorinnen I mit 112 Schlägen in vier Durchgängen. In der am stärksten besetzten Kategorie der Senioren I verpassten Thomas Spies (105) und Thomas Wehner (106) nur knapp den Turniersieg, den sich Ralf Wilhelms (Ennepetal) mit 104 Schlägen sicherte. Außerdem gab es einen kleinen Vergleichskampf zwischen Mönchengladbach und dem HMC, den die Gastgeber auf ihrer Anlage im Bunten Garten mit 569:577 für sich entschieden. Beste Spieler auf Seiten der Büttgener, die versuchen wollen, einen Rückkampf zu organisieren, waren Dirk Mühlenbeck mit 93, Frank Völzke mit 95 und Melanie Krumm mit 98 Schlägen.