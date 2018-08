Fussball: Bayer Dormagen besiegt TuS Grevenbroich

DORMAGEN Zum Saisonauftakt schlägt der TSV Bayer Dormagen im Bezirksliga-Kreisduell den TuS Grevenbroich mit 1:0. Der Siegtreffer fällt erst in der 86. Minute.

Viele Chancen, viele Zweikämpfe und ein spätes Tor sahen die Zuschauer des Bezirksliga-Duells zwischen dem TSV Bayer Dormagen und dem TuS Grevenbroich, das die Gastgeber letztlich mit 1:0 für sich entscheiden konnten. Nach einer verhaltenen ersten Hälfte schalteten beide Teams nach dem Seitenwechsel einen Gang höher. Großchancen auf beiden Seiten waren das Resultat, doch lange Zeit sah es am Dormagener Höhenberg nach einem Remis aus, bis Angelo Cavaleri in der 86. Minute zum umjubelten Siegtreffer traf.

Die Auftaktviertelstunde der zweikampflastigen Partie zwischen den Kreiskonkurrenten aus Dormagen und Grevenbroich blieb verhalten. Beiden Mannschaften agierten mit zwei kompakten Viererreihen in Abwehr und Mittelfeld. Vereinzelte Offensivbemühungen endeten auf beiden Seiten bereits vor dem gegnerischen Strafraum. Danach waren es zunächst die Grevenbroicher, die über eine Vielzahl von Standards gefährlich wurden. „Da können wir zweimal in Rückstand geraten“, gab TSV-Trainer Frank Lambertz dann auch unumwunden zu. Nach einer Freistoßflanke war Angelo di Salvo im Tor bereits geschlagen, doch der Ball wurde noch von einem Dormagener Verteidiger auf der Linie geklärt. Wenige Minuten später verpasste der aufgerückte Maik Allroggen nach einer Ecke per Kopf (22./25.). Ansonsten blieben Chancen bis zur Halbzeit Mangelware, dafür stand regelmäßig Dustin Dawirs im Mittelpunkt. Der Schiedsrichter eines hart, aber nicht unfair geführten Spiels hatte alle Hände voll zu tun und nach einer halben Stunde bereits vier Gelbe Karten gezeigt und ebenso viele Ermahnungen ausgesprochen. Nach Wiederanpfiff zeigten beide Mannschaften ein anderes Gesicht. Zuerst fand der TuS Grevenbroich zu einer besseren spielerischen Linie. Tim Allroggen setzte links Matthias Holtz in Szene, dessen Flanke auf den einschussbereiten Niklas Fischel in letzter Sekunde noch zur Ecke geklärt wurde (53.).