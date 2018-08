Handball TSV Bayer Dormagen

Handball : Mit Niederlage in den Ernstfall

Dormagen Zweitliga-Aufsteiger TSV Bayer Dormagen verliert das letzte Testspiel vor dem Meisterschaftsauftakt beim künftigen Liga-Konkurrenten HC Rhein Vikings mit 23:24, doch Trainer Ulli Kriebel ist keineswegs unzufrieden.

Mit einer Niederlage haben sich die Handballer des TSV Bayer Dormagen aus der Vorbereitung auf die am 24. August mit dem Heimspiel gegen Bundesliga-Absteiger TuS N-Lübbecke startende Saison in der Zweiten Liga verabschiedet. Doch Trainer Ulli Kriebel war nach dem 23:24 (Halbzeit 14:11) beim HC Rhein Vikings am Sonntagnachmittag keineswegs unzufrieden.

Und das hatte nicht nur damit zu tun, dass es die dritte Partie innerhalb eines kräftezehrenden Trainingslagers war, das der Aufsteiger seit Freitag in heimischen Gefilden ausgerichtet hatte. Zum Auftakt hatte es eine 32:35-Niederlage (Halbzeit 17:19) gegen TuSEM Essen, wie die Vikings in der neuen Saison Liga-Konkurrent der Dormagen, gegeben. Dem folgte am Samstagabend ein 34:28-Sieg (Halbzeit 22:18) über den niederländischen Erstligisten Bevo HC. Während in beiden Partien die Abwehrarbeit zu wünschen übrig ließ, stand die Defensive im dritten Test wieder besser. Allerdings leisteten sich die Dormagener nach der 14:11-Pausenführung einen Blackout, als sie den Gastgebern fünf Tore in Folge gestatteten, die so die Partie auf 16:14 drehten und den Vorsprung nicht mehr aus der Hand gaben. Am Ende hatte Eloy Morante Maldonado noch die Chance auf den Ausgleich, scheiterte aber an Vikings-Torhüter Mikkel Moldrup.

Info So geht es in Pokal und Meisterschaft weiter DHB-Pokal In der ersten Runde im DHB-Pokal ist der TSV Bayer Dormagen beim Drittligisten Northeimer HC zu Gast. Die Partie wird am kommenden Samstag (18. August) um 19 Uhr in der 3447 Zuschauer fassenden Sparkassen-Arena in Göttingen angepfiffen. Bereits um 16 Uhr stehen sich an gleicher Stelle TuSEM Essen und der THW Kiel gegenüber. Die Sieger beider Partien bestreiten dann am Sonntag (19. August) um 16 Uhr ebenfalls in Göttingen das „Endspiel“, dessen Sieger in die nächste Runde einzieht Zweite Bundesliga Zum Auftakt der Meisterschaftssaison in der Zweiten Bundesliga erwartet der TSV Bayer Dormagen am Freitag, 24. August, um 19.30 Uhr Erstliga-Absteiger TuS N-Lübbecke im Bayer-Sportcenter



