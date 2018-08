BW Neuss steigt aus der Tennis-Bundesliga ab

Neuss Beim 1:5 in Halle wehrt sich wenigsten Bernabe Zapata Miralles, gegen Krefeld stellt BW Neuss jeglichen Widerstand ein.

Am Samstag leistete den allerhöchstens Bernabe Zapata Miralles, der den favorisierten Niederländer Thiemo de Bakker in den Champions-Tiebreak zwang und diesen nur knapp mit 7:10 verlor. Dafür hielt sich der unorthodox spielende Spanier dann mit einem Sieg im Doppel an der Seite von Botic Van De Zandschulp schadlos. Gegen Krefeld versagte dann auch der 21-Jährige, gab gegen Federico Gaio den ersten Satz in nicht einmal einer Viertelstunde mit 0:6 ab und ließ auch danach sein enormes kämpferisches Potenzial nur ab und an aufblitzen.