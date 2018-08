SV Uedesheim und FC Delhoven punkten in Bezirksliga.

Rhein-Kreis Bezirksliga, Gruppe 1: Auch Delhoven spielt Unentschieden. Pleiten für SG Kaarst und DJK Gnadental.

VfL Benrath – FC Delhoven 0:0. Der FC Delhoven sicherte sich am ersten Spieltag überraschend einen Punkt im Auswärtsspiel beim Absteiger VfL Benrath. Der Aufsteiger aus Delhoven kam über 90 Minuten zu einigen torgefährlichen Aktionen, doch zu einem Treffer reichte es nicht. Im Tor konnte sich der FC aber auf Kevin Müller verlassen und so trennten sich beide Mannschaften am Ende torlos mit 0:0. Am Mittwoch Abend (19.30 Uhr) erfolgt dann der Heimauftakt gegen die Zweitvertretung von Ratingen 04/19.