Judo Fast 24 Stunden Nonstop-Action bei der 3. Büttgener Judonacht

Gegen 3 Uhr in der Nacht, der Besuch der Bürgermeisterin Ursula Baum lag bereits Stunden zurück, ging es sogar ans Eingemachte, stellten sich doch elf an Gürteln in den Farben weiß bis orange interessierte Judoka der Prüfungskommission. „Auch für uns eine Premiere“, sagte Marion Pfaff, die gemeinsam mit Claus Clüsserath die Bemühungen der jungen Prüflinge, auf dem schwierigen Weg zum nächsthöheren Kyu-Grad zu bewerteten hatte. Ihr Urteil: „Wir waren wirklich überrascht, wie gut das trotz dieser unchristlichen Zeit geklappt hat. Alle elf haben das gesteckte Ziel erreicht.“