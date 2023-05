Jugend-Handball Zwergen-Cup knüpft an eine gute Tradition an

Das hatte Tradition: Der Zwergen-Cup des Neusser HV leitete die heiße Phase vor dem Quirinus-Cup ein. Nun, das 1983 zum ersten Mal ausgerichtete und in ganz Europa geschätzte Handball-Fest liegt seit der 37. Auflage 2019 auf Eis – zunächst machte dem dreitägigen Jugenturnier, das immer über Pfingsten Top-Klubs aus ganz Europa an den Rhein lockte, die Corona-Pandemie den Garaus, dann die lange ungelöste Hallenproblematik im Rhein-Kreis. Auch der Zwergen-Cup führt schon seit 37 Jahren Handball und Handballerinnen der Grundschulen im Kreisgebiet zusammen. Unter der Schirmherrschaft von Volker Staufert und der unter seinem Namen laufenden Stiftung feierte das schnuckelige Turnier im Gegensatz zu seinem „großen Bruder“ nun sein Comeback. Ausrichter war der Ausschuss für Schulsport in Zusammenarbeit mit dem Neusser Handballverein.