Gerätturnen Spatzen sind bunt und erfolgreich

Sieben Turnerinnen der SG Kaarst waren in zwei unterschiedlichen Leistungsstufen (LK) mit dabei. Die LK 2 ist dabei sozusagen die 2. Liga im Kür-Turnen und die LK 1 die Eliteklasse. Alle „Spatzen“ schafften es unter die Top 10 im Mehrkampf und sicherten sich damit auch die Tickets für das Gerätefinale am Abschlusstag. Theresa Staßen (Altersklasse 12 und 13) und Kaja Werremeier (Altersklasse 14 und 15) turnten sich im Mehrkampf auf den starken dritten Platz. Am zweiten Wettkampftag starteten die Top 8 an jedem Gerät in den beiden Leistungsklassen. In der LK 2 konnten sich Lea Fußenecker (Altersklasse 12 und 13) sowie Zara Saeed (Altersklasse 14 und 15) am Sprung jeweils die Silbermedaille holen. Kaja Werremeier und Jenny Eickeler turnten in der höchsten Leistungsklasse (LK1): Werremeier belegte in der Altersklasse 14 und 15 ebenfalls den zweiten Rang. Eickeler schaffte es in der altersoffenen Gruppe (AK 16 und älter) auf Platz drei am Sprung. Auf dem Stufenbarren avancierte Theresa Staßen zur besten Turnerin in der Leistungsklasse 2 gefolgt von ihrer Teamkameradin Lea Fußenecker auf Platz zwei. Ava Khodabakhsh wurde Dritte. In der LK1 konnte sich Jenny Eickeler über Bronze am Barren freuen.