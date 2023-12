Judo Doppelgold für Sara-Tamar und Benedict Wolsfeld

Die Judoka aus Zons starteten für den JC 71 Düsseldorf in der Altersklasse U18. Das Team der erst kürzlichen in den Bundeskader berufenen Sara-Tamar Wolsfeld bezwang auf dem Weg ins Finale zunächst den Süddeutschen Landesmeister VfL Sindelfingen. Es folgten Siege gegen den SV Günding, die KG TuRa Harksheide/KSC Buschido Hamburg und im Halbfinale über den JC Wermelskirchen. Im Duell um Gold stand Düsseldorf dem JC 90 Frankfurt (Oder) gegenüber und gewann mit 6:0. Wolsfeld blieb in der Klasse bis 63 Kilogramm in allen Kämpfen ungeschlagen. Wenig später triumphierte ihr ein Jahr älterer Bruder Benedict mit seiner Mannschaft im Finale mit 4:2 über den Deutschen Meister TSV Großhadern. Bis zu diesem Coup schaltete das Team aus der Landeshauptstadt die KG AC Berlin/SV Berlin, den KSC Asahi Spremberg, den JC Kim-Chi Wiesbaden und den UJKC Potsdam aus.