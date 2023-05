2. Hockey-Bundesliga HTC nach perfektem Wochenende Zweiter

Phasenweise mächtig in die Bredouille geraten war Schwarz-Weiß dagegen am Samstag beim 4:3 (1:0) in Marienburg. Und das vollkommen unnötig, befand Gräber, der zwar einen unter dem Titel Arbeitssieg zu verbuchenden „verdienten Erfolg“ gesehen hatte, „den wir aber deutlicher hätten gestalten können, wenn wir cleverer gewesen wären. Wir waren nämlich eine Klasse besser als der Gegner.“ Bis zur 35. Minute hatten die Gäste in einem, so der Coach, „wirklich fairen Zweitliga-Spiel“ die Hosen an und lagen nach Treffern von Finn LangHeinrich (Ecke/15.) und des von Tim Hirt eingesetzten Mathis Schäfer (32.) mit 2:0 vorne. Aber mit dem von Leopold von Nathusius drei Minuten später erzielten Tor zum 1:2-Anschluss verlor der HTC seine Dominanz. „Wir spielen die Bälle blind ins Aus, treffen die falschen Entscheidungen“, bemängelte Gräber. Das bestrafte Maximlian von Nathusius per Siebenmeter mit dem Ausgleich (40.). Erst danach kehrte wieder Ruhe ein ins Spiel der Neusser, für die abermals Finn LangHeinrich mit seiner zweiten verwandelten Strafecke noch im dritten Viertel die 3:2-Führung (43.) besorgte.