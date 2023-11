Nachwuchsarbeit beim VfR Büttgen Ein Ausflug in die große Fußballwelt

Die Aufzeichnung der Liveübertragung des EM-Qualifikationsspiels zwischen den U21-Nationalmannschaften von Deutschland und Polen im Stadion an der Hafenstraße in Essen auf dem TV-Sender ProSieben MAXX dürfte in diesen Tagen der Hit rund um die Hermann-Dropmann-Anlage an der Driescher Straße gewesen sein. Ja sicher, der 3:1-Erfolg der Jungs von Trainer Antonio di Salvo sorgte für gute Laune bei den 8559 Fans auf den Rängen, aber das eigentliche Highlight war natürlich der Auftritt der Einlaufkinder des VfR Büttgen.