4:0 gegen TuRa Brüggen VfR Fischeln ist Herbstmeister

Einen Spieltag vor Ende der Hinrunde machte der VfR Fischeln in der Fußball-Bezirksliga durch einen deutlichen Sieg gegen Brüggen die Herbstmeisterschaft perfekt. Das Kockel-Team profitierte in diesem Zusammenhang auch vom unplanmäßigen Ausrutscher der Neuwerker. Am Ende wird neben der schon aussichtslosen Lage der Schiefbahner auch die der Hülser immer bedrohlicher. Dagegen sehen die Vorster nach einem Sieg in Bockum wieder Land. Die Willicher verbesserten sich bereits ins hintere Mittelfeld. Die Begegnung der Uerdinger gegen Tönisberg fiel aus.