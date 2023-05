Fußball SC Grimlinghausen gewinnt Kellerduell

SV Rosellen - 1. FC Grevenbroich-Süd 1:4 (0:2) Durch den 4:1-Auswärtssieg schob sich der 1. FC an Rosellen vorbei und belegt nun den vierten Platz. Timo Dornuf (22.) und Emir Krasniqi brachten die Südstädter bereits in Halbzeit eins komfortabel in Führung. Nach dem Seitenwechsel bauten Emre Demirbolat (52.) und Murat Köktürk (59.) den Vorsprung aus. Für Rosellen markierte Hendrik Aßhorn (80.) den Ehrentreffer. „Wir waren sehr effektiv vor dem Tor und haben den Gegner gut laufen lasen“, fasste Trainer Cengiz Yavuz zusammen.