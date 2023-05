Bayers Europapokal-Abenteuer Der stille Star des Dormagener Handballs

So einen Mann würden Vereine heute nach dem Karriereende in irgendeiner Funktion an sich binden. Als „Dolo“ 1995 die Handball-Schuhe an den Nagel hängte, ließ der TSV ihn ziehen, so dass der „stille Star des Dormagener Handballs“ fortan nur noch als Zuschauer in die Halle kam. Dort war er früher regelmäßig, kommt vielleicht bald wieder öfter, weil „der Enkelsohn meiner Freundin“ Gefallen am Handball gefunden hat und beim jüngsten 29:27-Heimsieg über den TV Hüttenberg zu den „Einlaufkids“ gehörte. Der Kontakt zu den Mitspielern von einst ist allerdings eingeschlafen, um so mehr freut er sich auf das Wiedersehen mit ihnen im Rahmen des „Jubiläums-Spiels“ am Freitag (19.30 Uhr) gegen TuSEM Essen. „Dass so viele kommen, damit hätte ich nie gerechnet,“ sagt Klaus Dyllong, den an diesem Abend bestimmt niemand so nennen wird. Doch warum „Dolo“? Das hat sowohl mit Handball als auch mit Langnese zu tun. Denn als er in der Jugendmannschaft zum Eisholen geschickt wurde, gab’s für die anderen Nogger – für den Jüngsten blieb aber nur ein Dolomiti übrig. Passt irgendwie zu einem, der in seiner Karriere viel erreicht, aber nie Aufhebens darum gemacht hat.