Reiten Talente aus dem Rhein-Kreis Neuss zeigen sich in Warendorf

Am besten lief’s für Dressurreiterin Madlin Tillmann vom RC Gut Neuhaus, die im Vorfeld vom Bundestrainer die Genehmigung für den Start in gleich zwei Wettbewerben erhalten hatte. Mit Lebensfreude 2 ging es in der Childrentour auf L* und L**-Niveau in die beiden Wertungsprüfungen. Zwei vierte Plätze (74,525 und 79,713 Prozent) brachten Rang drei in der Gesamtwertung. Mit Mister Prime Time war sie in der Ponytour auf L**-Niveau am Start. Dort reichten 71,410 Prozent in der ersten Wertung (Platz 6) und 71,732 Prozent in der zweiten Wertung (Platz 7) für einen fünften Platz in der Endabrechnung. Romy Allard mit Summer Rose vom Förderkreis Dressur Neuss und Julia Barbian mit Valentina 91 vom Neuss Grefrather RC stellten sich der Konkurrenz in der Jungen-Reiter-Tour, wobei es in einem Starterfeld mit insgesamt 22 Paaren in der Endabrechnung jeweils für einen Platz im Mittelfeld reichte. Romy Allard landete auf Rang 13 und Julia Barbian auf Rang 15. Für Alix von Borries, ebenfalls vom Förderkreis Dressur Neuss, reichte es mit Ihrer Stute „Feingefühl“ in der Junioren-Tour nach 69,135 Prozent in der ersten und 69,526 Prozent in der zweiten Wertungsprüfung in der Gesamtabrechnung zu einem zehnten Platz.