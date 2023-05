2. Handball-Bundesliga Fast alle Auf- und Absteiger sind fix

Beide Klubs stehen nun in der (um die Spiele von Motor Zaporozhye bereinigten) Tabelle bei 46:20 Punkten, Eisenach hat das um 37 Treffer bessere Torverhältnis, das am Ende bei Punktgleichheit den Ausschlag gibt. Dessau muss deshalb auf einen Patzer von Eisenach (in Konstanz, gegen Potsdam, in Coburg) hoffen, hat aber mit den Spielen in Coburg, gegen Elbflorenz und in Ludwigshafen ein ähnliches Restprogramm.