Fußball-Bezirksliga Wevelinghoven wahrt seine Chance

VdS Nievenheim – Schwarz-Weiß Düsseldorf 3:3 (1:2). Für den VdS war es der erste Punkt nach sechs Niederlagen in Folge. Marcus Buchen (11.) brachte Nievenheim in Front. Noch vor der Pause konnte jedoch Daniel Ivezic (21., 23.) mit seinem Doppelpack das Spiel drehen. In Durchgang zwei baute Shunta Murakami (56.) die Gästeführung aus. Die Hausherren kamen noch mal zurück. Matthias Keutmann (67.) und Kevin Scholz (72.) trafen. „Unsere Aufstellung war top und der Kader voll. Das Spiel fühlt sich an wie eine Niederlage. Gegen den Tabellenletzten müssen wir gewinnen“, brachte VdS-Coach Daniel Köthe seinen Ärger zum Ausdruck.