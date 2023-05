Handball-Regionalliga Neuer Kader des TV Korschenbroich steht

Hinzu kommen noch Spieler, die ihren Kontrakt verlängert haben: Mannschaftskapitän David Klinnert, Lukas Bark, Steffen Brinkhues und Torhüter Felix Krüger haben sich für ein weiteres Jahr an den TVK gebunden und Maximilian Eugler hat für zwei weitere Jahre unterschrieben. In Oliver Brakelmann und Maximilian Tobae verlassen zwei Spieler den Verein. Brakelmann kam vor der vorigen Saison vom Liga-Konkurrenten OSC Rheinhausen und wechselt zum TSV Kaldenkirchen, wohl auch, weil er sich in Korschenbroich mehr Spielanteile erhofft hat. „Mit Olli verlieren wir einen Linkshänder, die ja nicht gerade im Überfluss vorhanden sind“, so der Korschenbroicher Trainer Gilbert Lansen. „Insgesamt haben sich Verein und Spieler wohl etwas mehr vorgestellt.“ Tobae zieht es wieder nach Aldekerk, wo er auch wohnhaft ist. Er arbeitet im Schichtdienst und möchte den zeitlichen Aufwand zu den Trainingseinheiten und Spielen nach Korschenbroich nicht mehr stemmen. „Mit Maxi geht leider unser Abwehrchef“, bedauert Lansen. „Er war auch immer jemand, der die Mannschaft nach vorne gepusht hat und auch ein ganz toller Mensch mit einem hohen Stellenwert im Team. Es wird nicht leicht werden, ihn zu ersetzen.“ Dem stehen in Dustin Franz, Daniel Küpper-Ventura, beide kommen vom Neusser HV und Florian Krantzen, der zuletzt beim Oberligisten Handball Oppum auf Torjagd ging, drei Neuzugänge gegenüber. „Mit Dustin habe ich noch nicht zusammen gearbeitet, aber er ist in Korschenbroich ja ein alter Bekannter“, so der TVK-Coach. „Er ist bereits ein gestandener Regionalliga-Spieler, der im Rückraum sehr variabel einsetzbar ist und insbesondere Henrik Schiffmann auf der halbrechten Saison unterstützen soll. Zudem ist er ein sehr starker Abwehrspieler.“