Spekulatiusmarkt in Büttgen Weihnachtliche Stimmung auf dem Rathausplatz

Das Wetter spielte nicht so richtig mit am Wochenende, da war kein neuer Besucherrekord zu erwarten. Trotzdem war bei der IG Büttgen, die den Spekulatiusmarkt veranstaltet, die Stimmung nicht schlecht: „Die Bürger und die Aussteller sind tapfer“, sagte Birgit Toepel am Samstagabend, als es in Strömen regnete. Am Sonntag sollte es deutlich besser werden. 41 Aussteller waren gekommen, etwa so viele wie im vergangenen Jahr.