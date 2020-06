Pferdesport : Dennis Tolles wagt ersten Schritt

Neuss Dreitägiges Dressurturnier auf Gut Altwahlscheid startet am Freitag.

So ist auch das erste Turnier nach der Corona-Pause, das am Freitag beginnt und bis Sonntag acht Prüfungen von Klasse A bis Klasse M** sieht, ganz den Dressurreitern und -reiterinnen vorbehalten. „Natürlich können wir im Augenblick kein normales Turnier veranstalten,“ sagt der Vorsitzende der Kutscherfreunde W&W Grimlinghausen, „das bedeutet, dass die Teilnehmer nicht auf dem Turnier verweilen, dass es keine Siegerehrungen und keinbe Gastronomie gibt. Und auch Zuschauer sind nicht zugelassen.“ Stattdessen werden die Prüfungen per Livestream im Internet (www.its-turnierservice.de) übertragen.