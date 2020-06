Pferdesport : „Schön, dass es wieder los geht“

Der Präsident des Kreispferdesportverbandes Neuss zur aktuellen Situation.

Herr Hebmüller, nach genau 110 Tagen Pause geht es im Kreispferdesportverband Neuss mit der Turniersaison weiter. Besser gesagt: Sie startet, denn bislang gab es in diesem Jahr noch keine Freiluftturniere. Was empfindet der Präsident beim Blick auf den Turnierkalender?

Axel Hebmüller Schön, dass es wieder los geht, wenn auch in überschaubarem Rahmen. Anderswo gab es in den vergangenen Wochen ja schon einige Turniere, ich bin froh, dass wir mit der Late-Entry-Dressur auf Gut Altwahlscheid am kommenden Wochenende auch wieder starten. Und mit dem Springturnier auf dem Kruchenhof und dem Dressurturnier auf dem Pannenbeckerhof stehen bis Ende August noch zwei weitere Veranstaltungen auf dem Plan.