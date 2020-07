Orden aus Neuss : Die Augustinerinnen

Neuss 1. Der Orden Die Gemeinschaft der „Barmherzigen Schwestern nach der Regel des Heiligen Augustinus“ wurde 1846 in Neuss gegründet.

2. Die Ordensgründerin Ordensgründerin war Mutter Johanna Etienne, die am 1. April 1805 in Grimlinghausen geboren wurde. Sie starb am 28. März 1881 in Neuss. An sie erinnert ein Straßenname in Grimlinghausen, vor allem aber das nach ihr benannte Krankenhaus in der Nordstadt.