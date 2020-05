Corona im Rhein-Kreis : Öffnungszeiten und Beratung bei der Sparkasse Neuss

Rhein-Kreis Seit acht Wochen Wochen bestimmt die Corona-Pandemie den Alltag. Die Sparkasse Neuss weitet ihre Öffnungszeiten und persönlichen Beratungsgespräche nun wieder aus – an einigen Standorten nach vorheriger Terminvereinbarung.

Sparkassen-Sprecher Stephan Meiser dankt den Kunden für ihr Verständnis. Er erinnert an die Möglichkeit, nahezu alle Bankgeschäfte einfach und bequem nicht nur via Online-Banking oder Sparkassen-App, sondern an sieben Tagen in der Woche und an Feiertagen auch per Telefon erledigen zu können. Das Mediale Kundencenter der Sparkasse Neuss ist montags bissamstags in der Zeit von 7 bis 22 Uhr sowie sonntags und an Feiertagen in der Zeit von 8 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 02131 974444 erreichbar.