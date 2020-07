Hundestaffel der Feuerwehr Neuss : Suche nach vermisster Person in Grevenbroich

Die Hundestaffel der Feuerwehr Neuss umfasst insgesamt zwölf Hunde. Sechs sind noch in der Ausbildung. Foto: Feuerwehr Neuss

Grevenbroich/Neuss In der Nacht zu Dienstag suchten Polizeikräfte nach einer vermissten Person in dem Gebiet Grevenbroich Stadtmitte. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. In den Morgenstunden wurde die Person wohlbehalten angetroffen.

() Unterstützt wurde die Suche durch die Hundestaffel der Feuerwehr Neuss. Wie Christian Franke, Sprecher der Neusser Feuerwehr berichtet, waren dafür vier Hunde mit zwei Begleitern unterwegs: Für sie endete der Einsatz jedoch nach vier Stunden intensiver Suche ohne ein Ergebnis. „In den frühen Morgenstunden wurde die Person wohlbehalten aufgefunden“, teilt Polizeisprecherin Diana Drawe auf Anfrage mit.

Für die Hundestaffel der Neusser Feuerwehr war es der zweite Einsatz innerhalb weniger Tage: Erst am Samstag war sie an der Suche nach einem Mann in Meerbusch-Osterath beteiligt. Auch er konnte gefunden werden.

(NGZ)