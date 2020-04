Vermeintliche Person im Rhein : Drei Luftballons lösen Großeinsatz in Neuss aus

Die Feuerwehr Neuss. (Symbolbild) Foto: Feuerwehr Neuss/Christian Franke

Neuss Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Neuss an den Rhein in Neuss Grimlinghausen alarmiert. Dort hatten Passanten im Rheinstrom einen vermeintlichen Kopf einer Person gesichtet und den Notruf getätigt.

Das teilt die Feuerwehr mit. Die Leitstelle alarmierte daher mehrere Löschzüge und die Wasserrettungseinheit der Feuerwehr Neuss sowie die DLRG und die Wasserwacht. Die Einheiten

besetzten das Mehrzweckboot und das Feuerlöschboot sowie mehrere Anfahrtspunkte entlang des Rheinufers von Grimlinghausen bis hin zur Josef Kardinal Frings Brücke.

Nach kurzer Zeit wurden die Kräfte fündig und sicherten drei weiße Luftballons, die in der Dunkelheit einem Kopf sehr ähnlich sahen.

Der gesamte Einsatz konnte nach etwa 30 Minuten mit der erfolgreichen Rettung der drei Luftballons beendet werden.

