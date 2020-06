Fußball : Kreisliga B spielt mit mehr als 40 Teams

Falls sich die Holzheimer SG und der SC Kapellen nach den Sommerferien doch noch im Finale des Kreispokals gegenüberstehen sollten, dürften am Spielfeldrand wegen Corona weniger Zuschauer mitfiebern als bei den Lokalduellen in der Landesliga. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Rhein-Kreis Verbandsfußballausschuss am Niederrhein besetzt Spielklassen für Saison 2020/21. Die soll am 5./6. September starten.

Von Dirk Sitterle

Auf dem außerordentlichen Verbandstag am Mittwoch hatten die Vereine des Fußballverbandes Niederrhein Fakten geschaffen. Darauf hat sich auch der Verbandsfußballausschuss unter Vorsitz von Wolfgang Jades ans Werk gemacht und die Teams von der Oberliga bis zur Kreisliga B den einzelnen Spielklassen zugeteilt.

So ganz steht die Planung für die Saison 2020/21 freilich noch nicht. Die Vereine haben nun nämlich zehn Tage Zeit, sich zu äußern und gegebenenfalls Einspruch zu erheben. Dann erst kann der FVN die Gruppeneinteilungen vornehmen. Als Starttermin der Punktspielrunde gilt der 5./6. September. „Doch alles hängt natürlich immer davon ab, was das Coronavirus macht“, schränkt Reinhold Dohmen, Mitglied der Kommission Spielbetrieb im FVN, ein. Abgesehen davon sieht der Kaarster den Fußballkreis 5 Grevenbroich/Neuss gerüstet: „Wir haben unseren Aufstiegsplan – und dabei sind wir geblieben.“ Die Kreisliga A gibt in der DJK Novesia und im BV Wevelinghoven zwei Klubs an die Bezirksliga ab, bekommt aber neben der SG Kaarst, die sich aus der Bezirksliga zurückgezogen hatte, vier Aufsteiger aus der Kreisliga B hinzu. Macht 19 Mannschaften. Daraus ergibt sich folgendes Szenario: „Können wir rechtzeitig anfangen, werden wir nach einem 19er-Spieplan spielen, zu Beginn, so lange es noch länger hell ist, mit vier englischen Wochen“, sagt Dohmen: „Die Winterpause ist kurz – oder sehr lange. Das hängt ganz vom Covid-19-Geschehen ab.“ Die SG Kaarst hätte im Übrigen ihren Neunanfang als sogenannter Härtefall auch in der Bezirksliga starten können, denn grundsätzlich sollte es nach der am Mittwochabend endlich abgebrochenen Saison 2019/20 ja keine Absteiger geben. Dohmen: „Ich habe die Vereinsführung auf diese Möglichkeit hingewiesen, doch hat sich daraufhin niemand beim Präsidium gemeldet. Schade drum!“

Info Die Situation am Niederrhein So sehen die Ligen in der Saison 2020/2021 aus Landesliga (43 Mannschaften) Rather SV, VfB Frohnhausen, SV Genc Osman Duisburg, MSV Düsseldorf, SC SW 06 Düsseldorf, DJK BW Mintard, SV Burgaltendorf, ESC Rellinghausen, FC Remscheid, Duisburger SV, SF Hamborn 07, SV Wermelskirchen, Spvgg Steele, VfB Speldorf, VfB Solingen, SV Scherpenberg, SGE Bedburg-Hau, TSV Meerbusch II, SC 1911 Kapellen, SV Sonsbeck, VSF Amern, PSV Wesel-Lackhausen, ASV Süchteln, VfL Rhede, Holzheimer SG, TuS Fichte Lintfort, SV Hönnepel-Niedermörmter, VfR Krefeld-Fischeln, BW Dingden, DJK/VfL Giesenkirchen (30 Teams) Aufsteiger (13): SG Unterrath, VfB Hilden II, SC Reusrath, 1. FC Wülfrath, FSV Vohwinkel, 1. FC Viersen, SC Teutonia Kleinenbroich, TSV Wachtendonk-Wankum, VfL Tönisberg, Mülheimer FC, RSV Praest, FC BG Überruhr, DJK Arminia Klosterhardt Bezirksligen (120 Mannschaften) FC Büderich, Lohausener SV, TSV Eller, DJK Sparta Bilk, SSV Berghausen, HSV Langenfeld, SF Baumberg II, TSV Solingen, Ratingen 04/19 II, DJK Gnadental, VfL Benrath, DSC 99 Düsseldorf, TuS Gerresheim, SV Wersten 04, TV Kalkum-Wittlaer, SV Union Velbert, SC Ayyildiz Remscheid, TSV Ronsdorf, DV Solingen, SSV Bergisch-Born, SSVg Velbert II, SG Kupferdreh-Byfang, ASV Mettmann, SSV Germania Wuppertal, VfB Marathon Remscheid, Heisinger SV, Dabringhauser TV, SSVg Heiligenhaus, SC Radevormwald, FC Britannia Solingen, SC Victoria Mennrath, VfL Jüchen/Garzweiler, TSV Bayer Dormagen, DJK Fortuna Dilkrath, Rheydter SV, SF Neuwerk, SSV Grefrath, TuRa Brüggen, SV Vorst, SV Mönchengladbach 1910, SV Uedesheim, SG Rommerskirchen./Gilbach, TDFV Viersen, DJK/VfL Willich, SpVgg Odenkirchen, SF Broekhuysen, FC Aldekerk, SV Borussia Veen, VfL Repelen, SV Viktoria Goch, VfB Homberg II, GSV Moers, DJK Twisteden, TSV Weeze, 1. FC Kleve II, SV Sonsbeck II, SV Schwafheim, SV Walbeck, SV Budberg, SV Straelen II, SV Biemenhorst, TuS Viktoria Buchholz, DJK/SF Lowick, 08/29 Friedrichsfeld, Mülheimer SV, Duisburger FV, TuB Bocholt, SV Emmerich-Vrasselt, DJK Arminia Klosterhardt II, DJK TuS Stenern, Hamminkelner SV, SuS Dinslaken, SC Bocholt, 1. FC Bocholt II, DJK Vierlinden, SV RW Mülheim, SC Oberhausen, Vogelheimer SV, DJK Adler Union Frintrop, VfB Bottrop, SV Fortuna Bottrop, SC Werden-Heidhausen, DJK SF Katernberg, SV Adler Osterfeld, TuSEM Essen, TuS Essen-West, FC Bottrop, SF Königshardt, SC Frintrop, Spvgg Sterkrade, SC Phönix Essen, SC BW Oberhausen-Lirich (92 Teams) Aufsteiger (28/sortiert nach Kreisen): TSV Urdenbach, SC Unterbach, SV Hösel (Kreis Düsseldorf); 1. FC Monheim II, Solingen-Wald (Solingen); Bayer Wuppertal, SC Sonnborn (Wuppertal); SC Hardt (MG/Viersen); DJK Novesia, BV Wevelinghoven (Grevenbroich/Neuss); SC Waldniel, SC Schiefbahn (Kempen/Krefeld); TuS Xanten, ESV Hohenbudberg (Moers); SV Rindern, Uedemer SV (Kleve/Geldern); GSG Duisburg, TuSpo Saarn, Genc Osman II, Glückauf Möllen (Mülheim/Duisburg/Dinslaken); Rhenania Bottrop, SW Alstaden (Oberhausen/Bottrop); Fortuna Millingen, Olympia Bocholt, SV Haldern (Rees/Bocholt); RuWa Dellwig, SG Schönebeck (Essen); SSV Dhünn (Remscheid) Kreisliga A (19 Mannschaften) SG Kaarst, VfL Jüchen/Garzweiler II, 1. FC Grevenbroich-Süd, TuS Grevenbroich, SF Vorst, FC Delhoven, SVG Grevenbroich, SV Rosellen, FC Zons, VfR 06 Neuss, DJK Germania Hoisten, SC Kapellen II, SV Bedburdyck/Gierath, VdS Nievenheim, TuS Hackenbroich (15 Teams) Aufsteiger (4): SC Grimlinghausen, Rheinwacht Stürzelberg, VfR Büttgen, SV Glehn Kreisliga B (46 Mannschaften) VfR Büttgen II, TSV Bayer Dormagen II, SG Kaarst II, DJK Novesia II, SV Uedesheim II, TuS Reuschenberg, TSV Norf, SVG Weißenberg, SSV Delrath, FSV Vatan, SuS Gohr, SV Rosellen II, FC Straberg, DJK Rheinkraft, TSV Norf II, TJ Dormagen, SG Neukirchen/Hülchrath, SG Orken/Noithausen, SV Germania Grefrath, DJK Eintracht Hoeningen, BV Wevelinghoven II, Holzheimer SG II, SV Rot-Weiß Elfgen, VdS Nievenheim II, SG Rommerskirchen/Gilbach II, SG Gustorf/Gindorf, FC Zons II, 1.FC Grevenbroich-Süd II (28 Teams) Aufsteiger (18): SVG Weißenberg II, TuS Grevenbroich II, TuS Hackenbroich II, FC Delhoven II, SG Erfttal, VfR 06 Neuss II, SV Rheinwacht Stürzelberg II, DJK Rheinkraft II, Polizei SV Neuss, SVG Grevenbroich II, SF Vorst II, KSV Mesopotamia Grevenbroich, VdS Nievenheim III , SV Glehn II, Fusseberg Kickers Helpenstein, SV Hemmerden, RS Horrem, VfL Jüchen/ Garzweiler III

Vor einer ganz und gar ungewöhnlichen Saison steht die Kreisliga B: Während vier Klubs in die höchste Kreisklasse aufrücken, dürfen aus den beiden jeweils mit zehn Teams bestückten Aufstiegsrunden der Liga C alle Teilnehmer hoch. Die Zweitvertretungen des SV Bedburdyck/Gierath, SV Rheinwacht Stürzelberg und der SG Gustorf/Gindorf haben zwar inzwischen verzichtet, bleiben aktuell aber immer noch 17 Aufsteiger übrig. Damit muss die B-Liga ab September insgesamt 43 Mannschaften ein sportliches Zuhause bieten. Klar ist darum, dass die Entscheidung über Auf- und Abstieg in drei Gruppen fällt. Bis 2021 soll das Feld so ausgedünnt werden, dass zwei Gruppen zu je 18 Mannschaften möglich sind, im Jahr darauf erfolgt eine weitere Reduzierung auf insgesamt 16 Teams.

Noch unbeantwortet ist aus der Saison 2019/20 die Frage des Pokalsiegers. Kreisvorsitzender Dirk Gärtner würde das Finale zwischen der ursprünglich als Gastgeber vorgesehenen Holzheimer SG und Titelverteidiger SC Kapellen gerne sehen, gibt aber eines zu bedenken: „Wir erwarten mehr als 1000 Zuschauer. So viele dürften wir nach aktuellem Stand aber nicht auf die Anlage lassen. Da müssen noch Gespräche mit allen Beteiligten geführt werden.“ Offen ist zudem, wer den Kreis 5 neben den beiden Finalisten im Niederrheinpokal vertritt. Um dieses Recht müssten die im Halbfinale gescheiterten Bezirksligisten VfL Jüchen/Garzweiler und SV Uedesheim im direkten Duell spielen. Denkbar wäre allerdings auch, in beiden Fällen das Los entscheiden zu lassen. Gärtner: „Wir haben da keinen Druck. Wenn es terminlich knapp wird, hat immer die Meisterschaft Vorrang.“