Tennis : Und wieder sorgt Mats Rosenkranz für die Überraschung

Sorgte erneut für eine Überraschung beim Tennisturnier an der Jahnstraße: Mats Rosenkranz steht damit am Samstag im Finale. Foto: DTB

Neuss Der Essener, der in der Vorrunde Jan-Lennardt Struff bezwang, setzt sich beim Tennisturnier an der Jahnstraße gegen Favorit Yannick Hanfmann durch.

Mats Rosenkranz hat es schon wieder getan. Wie in der Vorrunde vor zwei Wochen, als er an der Neusser Jahnstraße Daviscup-SpielerJan-Lennard Struff in drei Sätzen bezwang, schlug der 21-Jährige auch in der Zwischenrunde der DTB Men’s Series an gleicher Stelle den Favoriten.