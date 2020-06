Ringen : Neusser Ringerduo reist am Montag ins Trainingslager

Neuss Eigentlich sollten am heutigen Montag im nordmakedonischen Skopje die Ringer-Europameisterschaften der Junioren beginnen, doch die sind wie fast alle sportlichen Großereignisse aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

Ob sie nachgeholt werden, steht nicht fest, ebenso wenig, was mit den Weltmeisterschaften dieser Altersgruppe geschieht, die vom 7. bis 13. September in Belgrad ausgetragen werden sollten.

Zwei Talente des KSK Konkordia Neuss bereiten sich zur Zeit so vor, als würden diese Titelkämpfe ausgetragen. Denn Samuel Bellscheidt und Deni Nakaev wurden von Junioren-Bundestrainer Maik Bullmann zu einem Lehrgang der Junioren-Nationalmannschaft eingeladen, der von Montag bis Freitag im bayerischen Burghausen ausgetragen wird. Da Samuel Bellscheidt gerade sein Abitur bestanden hat, kann er sich erst einmal ganz auf Ringen konzentrieren – um so mehr, als er zum 1. August in die Sportförderkompanie der Bundeswehr einrücken wird.

Ob die Neusser Ringer ihre Rückkehr in die Bundesliga auch auf der Matte werden zelebrieren können, weiß gleichfalls noch keiner. Der Deutsche Ringer-Bund hat für seine höchste Liga mehrere Szenarien entwickelt und sie den beteiligten Vereinen zur Abstimmung vorgestellt, die bis zum 31. Juli erfolgen soll. Vorgeschlagen sind unter anderem ein Saisonstart am 3. und einer am 24. Oktober, aber auch ein Mannschaftsturnier, das an einem Ort ausgetragen werden würde.