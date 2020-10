E-Sports : Auf der Suche nach der Rolle von E-Sports

Rhein-Kreis Der Kreissportbund Rhein-Kreis Neuss bat sechs Experten zu einer Diskussion über das Streitthema. Ob E-Sports nun Sport ist oder nicht, darüber wurde keine Einigkeit erzielt. Eine Fortsetzung soll folgen.

Geschlossene Sportstätten sind wegen Corona auch außerhalb der Ferien keine Seltenheit mehr, ab Montag wieder für einen Monat. Viele Kinder und Jugendliche wenden sich dennoch einem Thema zu, das mit Sport zu tun hat, aber vom Sofa aus gespielt werden kann. Die Rede ist von E-Sports – also Computerspiele als Wettkampf. Genau diesem Thema hat sich nun der Sportbund Rhein -Kreis Neuss in seiner zweiten Ausgabe von „Sport im Dialog“ gewidmet. Mit sechs Experten diskutierte Gastgeber Hermann-Josef Baaken nun verschiedene Aspekte des umstrittenen Hobbys.

„Für mich ist E-Sports definitiv ein Sport“, sagt Nikolas Ehm, Lehrer am Gymnasium Norf. Schon seit vier Jahren ist eine Arbeitsgemeinschaft an der Schule etabliert. Inzwischen konnte in der Disziplin „League of Legends“ sogar die Deutsche Schülermeisterschaft geholt werden. Seine Schüler, so Ehm, hätten dies nicht geschafft, wenn sie sich nicht detailliert mit den Taktiken der gegnerischen Mannschaft auseinandergesetzt hätten. Dies stellt Ehms Meinung nach eine Parallele zu etablierten Sportarten dar. Die Gegenposition nahm Jens Wortmann ein. Der Vorsitzende der Sportjugend NRW zeigte klare Kante: „E-Sports ist kein Sport“. Jedoch fügte er hinzu, dass es dennoch ein Thema sei, mit dem es sich zu befassen gelte. Daher startet nun ein Pilotprojekt, das zwölf Sportvereine beim Aufbau einer E-Sport-Abteilung unterstützt. Der TSV Norf konnte sich bei einem Bewerbungsverfahren gegen 60 Mitbewerber durchsetzen und sich nun auf finanzielle Unterstützung wie auch Hilfe bei der Qualifikation von Trainern freuen. Andere Vereine, wie beispielsweise der TuS Hackenbroich, bieten schon jetzt E-Sports-Teams an.