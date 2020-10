Leichtathletik : TG-Triathleten trotzten allen Schwierigkeiten

Neuss Falsche Anleitung auf der Strecke kostet Starterinnen aus Neuss in Köln den Sieg.

So gingen in der XTerra-Staffel über 8,8 Kilometer Laufen, 25 Kilometer auf dem Mountainbike und noch mal 4,1 Kilometer Laufen durch die Berge und Erhebungen der Eifel eine Frauen- und zwei Männer-Mannschaften an den Start. Am Ende erreichten auf teilweise schwierigem Gelände 24 Staffeln das Ziel. Jonna Schierl (8,8 Kilometer Laufen in 42:14 Minuten), die Jugendliche Flora Feuring (25 Kilometer Mountainbike in 2:33.24 Stunden) und noch mal Jonna Schierl (4,1 Kilometer Laufen in 21:10 Minuten) belegten in 3:36:48 Stunden Platz drei. Die Neusser Männer gingen als „Beine von Eisen“ und „TG-Oldies“ an den Start. Die „Eisernen“ formierten Matthias Rück (8,8 Kilometer Laufen in 38:16,1 Minuten), Debütant Jürgen Fütterer (25 Kilometer Mountainbike in 1:34,38 Stunde) und Matthias Rück (4,1 Kilometer Laufen in 20:04,5 Minuten). Für die „Oldies“ im Einsatz waren: Stephan Seidel (Lauf: 37:16,7 Minuten über 8,8; 18:33,7 Minuten über 4,1 Kilometer) und Sven Wucherpfennig (Mountainbike 1:37,39 Stunde). „Besonders die Mountainbike-Strecke hatte es in sich, gab es doch sehr viele matschige Stellen, die man ohne Stollenbereifung nur im Laufschritt überwinden konnte“, sagte Trainer Hans-Peter Heinen. Auf dem Rennrad holte im Vergleich der beiden TG-Teams Jürgen Fütterer drei Minuten heraus. Die machte Stephan Seidel auf den Laufstrecken jedoch wieder gut. So kamen die beiden Teams fast gleichzeitig ins Ziel: Die „Beine von Eisen“ kamen in 2:32,59 Stunden auf Platz fünf, nur 31 Sekunden dahinter folgten auf Rang sechs die TG-Oldies in 2:33,30 Stunden.