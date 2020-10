Fußball-Niederrheinpokal : Holzheim und Kapellen im Niederrheinpokal gefordert

Jörg Ferber, Trainer beim SC Kapellen. Foto: Fupa

(ben-) Bevor der Fußballverband Niederrhein in seine mindestens einmonatige Corona-Pause geht, steht die erste Runde im Verbandspokal an. Die HSG empfängt Ratingen und der SCK tritt beim SV Union Velbert an.

So richtig traut Jörg Ferber dem Braten noch nicht. Nachdem sich die Ereignisse mit Blick auf den Amateursport wegen der Corona-Beschlüsse in Berlin überschlagen hatten und in der Folge auch der Fußballverband Niederrhein die Saison in seinem Zuständigkeitsbereich vom 2. bis 30. November ausgesetzt hatte, meinte der Trainer des SC Kapellen am Freitag: „Mal schauen, ob das Spiel überhaupt stattfindet.“

Er meinte damit die für Samstag (16 Uhr) angesetzte Erstrundenpartie im Niederrheinpokal beim Bezirksligisten SV Union Velbert. Schließlich sind schon jede Menge Partien in dem Verbandswettbewerb abgesagt worden. Gleichwohl hätten die Kapellener nichts dagegen, wenn sie vor der langen Pause noch mal zur Tat schreiten könnten, um eventuell die bösen Geister der drei jüngsten Punktspielniederlagen gegen Rath, Kleinenbroich und SW Düsseldorf zu vertreiben. „Es würde uns natürlich sehr guttun, wenn wir noch etwas Positives in die Pause mitnehmen könnten“, erklärt Ferber. Gleichwohl ist ihm bewusst, dass die Velberter keine Laufkundschaft sind. Durch persönliche Kontakte kennt er deren Trainer und weiß, dass der einen strukturierten Fußball spielen lässt. „Aber natürlich sind wir als Landesligist Favorit“, betont Ferber. Daran änderten auch die weiterhin anhaltenden Personalsorgen in seinem Team nichts.