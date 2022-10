Fußball-Landesliga : Dicke Brocken für Holzheim und Kapellen

Kapellens wichtiger Spieler Pablo Ramm ist wieder fit. Foto: FuPa

Rhein-Kreis Holzheims noch ungeschlagene Fußballer bekommen es mit dem hoch gehandelten 1. FC Viersen zu tun, Kapellen empfängt den starken Aufsteiger Victoria Mennrath.

Von David Beineke

Nach einem spielfreien Wochenende steigt der SC Kapellen in der Fußball-Landesliga wieder in den Alltag ein und steht auf heimischem Platz unter Zugzwang. Nach dem Sieg beim Rather SV steht für die Holzheimer SG direkt die nächste Partie gegen hoch gehandelten Konkurrenten an.

Holzheimer SG (4.) – 1. FC Viersen (6.). Zusammen mit Tabellenführer FC Büderich sind die Holzheimer die einzige Mannschaft in der Gruppe noch ohne Niederlage. Das beschert ihnen nach fünf Spieltagen eine Platzierung sogar noch vor den Viersenern, die HSG-Coach Hamid Derakhshan trotz eines größeren Umbruchs im Sommer zu den Topteams der Liga zählt: „Sie haben einen Schnitt gemacht und junge Spieler mit viel Qualität geholt. Für mich sind sie noch einen Ticken besser als vorige Saison.“ Damals waren sie nach einer starken Hinrunde eingebrochen und mussten ihre Aufstiegsambitionen irgendwann abhaken. Der Start in die aktuelle Saison mit der Niederlage gegen Amern und dem Remis gegen Süchteln verlief zwar nicht optimal, doch inzwischen scheint sich die Truppe von Coach Kemal Kuc gefunden zu haben. „Ich kann mir gut vorstellen, dass Viersen bei uns den nächsten Schritt machen möchte“, sagt Derakhshan. Besonderen Respekt hat er vor der starken Defensive der Gäste, die in den ersten vier Partien nur ein Tor kassierte und erst beim 4:3-Sieg gegen Mönchengladbach größere Unsicherheiten zeigte. Aber auch die Offensive hat einiges an Oberligaerfahrung zu bieten. „Aber wir werden unsere Wege finden, um uns mit unserer mannschaftlichen Geschlossenheit und unserem tollen Publikum im Rücken dagegen zu stemmen“, betont Derakhshan, der sein Team trotz der besseren Platzierung aufgrund der Historie beider Klubs nach wie vor in der Außenseiterrolle sieht. Positiv für die HSG: Stephan Wanneck, Baran Bal und Milad Baneshi stehen wieder voll zur Verfügung.