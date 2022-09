Viersen und Süchteln komplettieren Teilnehmerfeld : Das sind die Begegnungen im Halbfinale des Kreispokals

Der ASV Süchteln und der 1. FC Viersen stehen im Halbfinale des Kreispokals. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Kreispokal Bereits in der vergangenen Woche hatten der SV Lürrip und Victoria Mennrath das Halbfinale im Kreispokal erreicht. Am Dienstag und Mittwoch zogen nun die beiden Landesligisten ASV Süchteln und 1. FC Viersen nach. Zudem wurden die Begegnungen für die Runde der letzten vier Teams ausgelost.

Während der SV Lürrip und Victoria Mennrath bereits in der vergangenen Woche in das Halbfinale des Kreispokals in Mönchengladbach-Viersen eingezogen waren, standen am Dienstag und Mittwoch die restlichen zwei Begegnungen auf der Agenda – außerdem wurde im Zuge der Partie DJK/VfL Giesenkirchen gegen den ASV Süchteln am Mittwochabend das Halbfinale ausgelost.

In der vergangenen Woche konnte sich Landesligist Victoria Mennrath gegen Ligakonkurrent 1. FC Mönchengladbach durchsetzen und das erste Ticket fürs Halbfinale lösen. In einem torreichen 6:3 behielt das Team von Coach Simon Netten die Oberhand über die Westender. In der zweiten Begegnung wurde der SV Lürrip als Bezirksligist seiner Favoritenrolle beim klassentieferen Rheydter SV gerecht und zog problemlos mit 4:0 in die Runde der letzten vier Teams ein.

In dieser Woche nahm nun auch Landesligist 1. FC Viersen die Hürde bei den zweiklassentieferen Red Stars Mönchengladbach, tat sich dabei aber lange schwer. Erst in der 60. Spielminute brachte Konstantine Jamarishvili den Favoriten aus Viersen mit 1:0 in Führung.

Der A-Ligist konnte auch in der Folge das Spiel weiter offen gestalten. Es dauerte bis in die Schlussminuten, ehe der 1. FC den Deckel draufmachen konnte: Marko Mitrasinovic (88.) und Niklas Thobrock (89.) schraubten das Ergebnis auf 3:0 hoch und sorgten für die Entscheidung. Komplettiert wurde das Viertelfinale am Mittwochabend von DJK/VfL Giesenkirchen und dem ASV Süchteln, auch hier setzte sich der Landesligist erst spät – aber dafür deutlich – durch. Jonas Landwehrs traf in der 52. Spielminute zur ASV-Führung. In der Schlussphase steuerten Luca Roschat (82.), Hiromasa Kawamura (89.) und Emmanuel Adu (90.+1) die weiteren Süchtelner Treffer zum 4:0-Endstand bei.

Im Zuge dieser Partie wurde auch das Halbfinale für den diesjährigen Kreispokal-Wettbewerb ausgelost. Bezirksligist SV Lürrip empfängt auf der heimischen Anlage den SC Victoria Mennrah. Der 1. FC Viersen und Coach Kemal Kuc treffen im Landesliga-Derby auf den Lokalrivalen ASV Süchteln. Schon am zweiten Spieltag dieser Saison duellierten sich die beiden Teams, damals endete die Partie nach 90 Minuten 0:0-Unentschieden.