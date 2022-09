Vierter Sieg in Serie in der Landesliga : Mennrath auch von Süchteln nicht zu stoppen

Victoria Mennrath gewinnt gegen Süchteln. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Landesliga Victoria Mennrath setzt sich am Samstagabend mit 3:2 gegen den ASV Süchteln durch. Vor allem in der ersten Halbzeit überzeugt die Victoria, in der zweiten Halbzeit wird es allerdings noch einmal spannend.

Es bleibt festzuhalten: Spiele mit Beteiligung von Victoria Mennrath haben eine echte Torgarantie. Am frühen Samstagabend setzte sich der Aufsteiger im Derby gegen den ASV Süchteln mit 3:2 durch und machte damit einmal mehr deutlich, das man in der Landesliga angekommen ist. Für Mennrath war es der vierte Sieg in Serie.

Die über 150 Zuschauer kamen trotz des Regens durchaus auf ihre Kosten. Die Hausherren dominierten vor allem die ersten 30 Minuten des Spiels. Bereits früh ging die Elf von Trainer Simon Netten mit 1:0 in Führung: Nachdem Simon Littges über die linke Seite den Ball in den Lauf von Philipp Preckel gespielt hatte, legte dieser das Spielgerät quer auf Paul Szymanski, der unbedrängt in der 6. Minute den Führungstreffer erzielte. Oliver Krüppel in der 23. Minute und Fabian Szordykowski in der 32. Minute schraubten das Ergebnis in der Folge auf 3:0 hoch, ehe die Süchtelner allmählich ins Spiel fanden. Während die Schussversuche von Hiromasa Kawamura (35.) und Toni Weis (37.) noch über dem Tor landeten, streife der Ball von Philipp Kremer (44.) schon das Außennetz.

„Wir haben nicht die Mittel gefunden, um vorne den Ball festzumachen. Wir haben alle Bälle sofort wieder zurückbekommen“, sagte Süchtelns Sportlicher Leiter Thorsten Trautmann, der am Samstag für den privat verhinderten Frank Mitschkowski auf der Trainerbank einsprang. Im zweiten Durchgang brachte er dann Tobias Busch ins Spiel, um vorne eine Anspielstation zu schaffen.

Der ASV kam besser aus der Pause. Hiromasa traf nur wenige Augenblicke nach Wiederanpfiff bereits zum 1:3-Anschluss (47. Minute). Zwar kamen auch die Mennrather ihrerseits noch zu Möglichkeiten, allerdings lag das Chancenplus bei den Gästen. Richtig spannend wurde es dann, als Hiromasa erneut traf und auf 2:3 verkürzte (77). In den Schlussminuten setzte Trautmann dann alles auf eine Karte und beorderte Innenverteidiger Maik Lambertz in die Offensive. Beinahe hätte sich dies auch ausgezahlt, doch Lambertz bekam in der 90. Minute nicht genügend Kraft hinter den Ball, als er mittig vor dem Tor von Andre Dietze auftauchte.