Turnen : Kaarster Spatzen schaffen Aufstieg in die Oberliga

Erfolgeich: (v.l.) Trainerin Nora Ebel, Kaja Werremeier, Jennifer Kwint, Jenny Eickeler, Schirin Sikinger und Trainerin Elaine Seegler. Foto: Catalin Klinger

Kaarst Am letzten Wettkampftag holten die Kaarster Turnerinnen den Sieg und belegten in der Abschlusstabelle Rang zwei. Auch die jüngsten Turnerinnen aus dem Verein waren erfolgreich.

Durch einen erfolgreichen Abschlusswettkampf in der Verbandsliga in Tönisvorst hat die erste Mannschaft der Kaarster Spatzen den Tagessieg geholt und damit als Tabellenzweiter den Aufstieg die Oberliga geschafft. Auch wenn die Kaarsterinnen nur mit vier Turnerinnen starten konnte, waren die Leistungen am Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden überzeugend.

„Vor allem die Balkenübungen waren sehr gut und es turnten alle Vier ihre Übung sturzfrei durch“, wusste Trainerin Nora Ebel zu berichten. Auch bei der Kürung der besten Mehrkämpferinnen mischten Kaarsterinnen vorne mit. Die 17-jährige Jennifer Kwint landete auf dem dritten Platz der Tageswertung. In der Saisonabschlusswertung wurde die ebenfalls 17-jährige Jenny Eickeler zweitbeste Turnerin der Verbandsliga im Mehrkampf aller Geräte. Zudem war sie auch noch drittbeste Turnerin am Balken und die zweitbeste am Boden.