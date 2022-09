Skaterhockey : Acht Junioren der Crash Eagles spielen bei U19-EM

Kaarst Am Samstag beginnt in Bordon/GB die U19-Europameisterschaft. Acht Spieler der Crash Eagles wurden von Nationaltrainer Jens Meinhardt nominiert.

Am Wochenende nimmt Deutschland im englischen Bordon an der U19-Europameisterschaft im Skaterhockey teil. Im Team von Nationaltrainer Jens Meinhardt stehen acht Spieler der Crash Eagles Kaarst, was nicht unbedigt verwundert, sind die Junioren der Adler doch amtierender Deutscher Meister und holten sich erst im Juni den Europapokal der Landesmeister in dieser Altersklasse. In der aktuellen Saison sind die Jungadler ebenfalls das Maß der Dinge und liegen souverän an der Tabellenspitze der Juniorenliga. Auch im Herrenbereich, sowohl in der Ersten als auch der Zweiten Bundesliga, wurden schon einige U19-Akteure eingesetzt.