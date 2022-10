Tennis : TC Gustorf ist Meister der Breitensportsaison

Rhein-Kreis Im Finale schlägt der TC Gustorf den TC Grün-Weiss Neuss mit 7:1 Matchpunkten. Das Spiel um Platz drei gewinnt die DJK Holzbüttgen ebenfalls mit 7:1 gegen den TV Jahn Kapellen.

Insgesamt nahmen 13 im Tenniskreis Neuss organisierte Vereine am Spielbetrieb teil, außerdem dabei waren die Breitensportmannschaften aus Uedesheim, Holzheim, Rosellen, Hoisten, Gnadental, Elfgen, Weckhoven, Bovert und von Blau-Weiss Neuss. Im Breitensport werden ausschließlich Doppel und Mixed gespielt. Breitensportwart André Franke: „Dieses Format ist ein attraktives Sportangebot für Spielerinnen und Spieler ab 20 Jahre aufwärts, die in ihren Vereinen hobbymäßig oder als Ersatzspieler ab und zu in einer Medenmannschaft spielen. Es gibt keine Altersgrenze nach oben, nur die eigene Fitness entscheidet. Man hat einen geregelten Spielbetrieb und keinen Leistungsdruck wie bei den Medenspielen. Alles sehr relaxed.“