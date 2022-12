Floorball DJK Holzbüttgen steht im Viertelfinale des Deutschland-Pokals

Zwischen Holzbüttgen und dem abermaligen Einzug ins Final-Four-Turnier steht damit nur noch der TSV Tollwut Ebergöns. Der Tabellenvierte der 2. Liga Südwest ist am 21. Januar in der Stadtparkhalle zu Gast. In der Liga geht es für die Kaarster schon am 8. Januar mit dem Topspiel in Weißenfels weiter.