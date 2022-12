Handball-Regionalliga NHV-Coach Jurisic tritt zurück

Ein Weihnachtsgeschenk gab es für die Schützlinge von Trainer Gilbert Lansen aber schon am vierten Advent: Weil Phillip Rath im Topspiel für die HG LTG/HTV Remscheid 13 Sekunden für vor Schluss zum 31:31-Ausgleich traf, gab Spitzenreiter Interaktiv.Handball seinen ersten Punkt in dieser Saison ab. Mit einem Sieg am 14. Januar in Ratingen könnte der TVK damit Platz eins übernehmen.