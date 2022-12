Nachwuchs-Basketball-Bundesliga Junior Tigers aus Neuss starten mit Sieg in Rückrunde

Die Gastgeberinnen, die das Hinspiel hoch mit 83:61 gewonnen hatten, gewannen die beiden ersten Viertel (22:17, 19:15), vermochten sich aber bis zur Halbzeitpause nicht entscheidend abzusetzen. Das schien dem Tabellenzweiten, der in dieser Saison bislang nur dem Spitzenreiter Metropol Girls Recklinghausen unterlegen war, im dritten Viertel zu gelingen. Vor allem im Angriff lief es nun wie am Schnürchen. Die Folge: Diese zehn Minuten gingen mit 26:15 an die Junior Tigers, die sich zu Beginn des Schlussdurchgangs bei einer 20-Punkte-Führung (67:47/30.) auf der sicheren Seite wähnten. Pustekuchen! Wenn es ganz dumm gelaufen wäre, hätten die jungen und im Angriff nun fahrigen Neusserinnen ihren komfortablen Vorsprung noch verspielt. Bis auf 68:72 kamen die BasketGirls heran (36.), ehe die mit Erfahrung aus der Zweiten Damen-Bundesliga ausgestatteten Leistungsträgerinnen Johanna Huppertz (25 Punkte/10 Rebounds), Marija Ilic (22 Punkte/4 Ballgewinne) und Ricarda Schott (18 Punkte/9 Rebounds/7 Ballgewinne) den Heimsieg der TG endgültig nach Hause brachten.